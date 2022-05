Laat die wandelaars maar komen, denkt Vlissingen. Het monument dat de stad moet profileren als pelgrimsstad is zaterdag officieel onthuld.

Rondom het pelgrimsmonument staan vier sokkeltjes, waarop een windroos met richting en afstand, een QR-code met het verhaal van Santiago én een bronzen schelp liggen. Daar is nog een klein zuiltje met een lessenaar met wetenswaardigheden aan toegevoegd. Daarmee is het kunstwerk, dat gemaakt is door zeven Zeeuwse kunstenaars, compleet. Speciaal voor de gelegenheid waren twee 'pelgrims' naar Vlissingen gekomen om het monument onder toeziend oog van tientallen Vlissingers in te zegenen. Hoofdsponsors en wethouder Rens Reijnierse kregen even daarvoor een door Hans Bommeljé ontworpen pelgrimsfles uitgereikt die mogelijk ook nog verkocht gaat worden.

Koen Tesselaar van het Sint Jacobscafé verwelkomt al jaren passerende pelgrims die vanaf Vlissingen nog 2486 kilometer af te leggen hebben naar de kathedraal van Santiago de Compostela. Hij vond dat de stad zich wel wat meer kon profileren als doorgangsplaats en dat het bescheiden informatiebord met Jacobsschelp maar eens plaats moest maken voor een opvallender, eigentijdser en inspirerender monument. Kunstenaars en ontwerpers Hans Bommeljé en Leon Riekwell gingen ermee aan de slag. En nu, pas drie jaar later vanwege alle perikelen rondom corona, is het monument op de kruising van de Sint Jacobsstraat met de Oude Markt en de Lepelstraat officieel onthuld.

Het Sint Jacobscafé aan de Oude Markt, maar ook boekhandel 't Spui is - evenals de Sint Jacobskerk zelf - stempelpost voor pelgrims die via de westkust van Nederland zuidwaarts trekken naar de kathedraal van Santiago de Compostela.