Het Maatjesproject van Humanitas Zeeland kan toch verder. Het bestuur vindt het project 'te belangrijk om te laten schieten'.

Het initiatief is bestemd voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Zij worden gekoppeld aan een vrijwilliger, een Maatje. Het is de bedoeling dat zij ongeveer één keer in de twee weken samen iets ondernemen, zoals wandelen, fietsen, koffie drinken of naar de film gaan. Op dit moment zijn er zo'n tachtig deelnemers gekoppeld aan vrijwilligers.

De toekomst van het project stond op losse schroeven, doordat vijf coördinatoren hadden besloten op 1 juni te stoppen. De coördinatoren, zelf ook vrijwilligers, ondersteunen de Maatjes, werven nieuwe vrijwilligers en organiseren gezamenlijke activiteiten. Zij slaagden er maar niet in opvolgers te vinden en zagen daarom geen andere oplossing dan er collectief een punt achter te zetten.

Het bestuur van Humanitas heeft nu de toekomst van het project alsnog veiliggesteld. Eerst heeft het bij de vrijwilligers gepeild over het initiatief wel bij Humanitas moest blijven of wellicht kon worden afgestoten naar de instellingen waar de deelnemers verblijven. Het overgrote deel vond dat de huidige situatie moet worden voortgezet.

Er is daarom een oplossing gevonden om het vertrek van de coördinatoren op te vangen, op een manier 'die minder arbeidsintensief is, maar wel efficiënt en praktisch'. Alleen als vrijwilligers dat zelf aangeven, krijgen ze voortaan ondersteuning. Daarvoor is Daniella Hädicke als centraal coördinator aangesteld. Rob de Vos, voorheen bestuurslid van Humanitas, neemt alle administratieve werkzaamheden over.