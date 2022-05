In de nacht van vrijdag op zaterdag kreeg de politie een melding van een mishandeling in de Nieuwstraat in Terneuzen. Rond 4.15 uur zouden twee slachtoffers ernstig zijn mishandeld door een groepje mannen. De politie zoekt getuigen.

Toen de agenten ter plaatste gingen troffen ze twee slachtoffers aan. Omstanders waren tussenbeide gekomen, waardoor het gevecht stopte. De daders zijn vervolgens gevlucht. Door aanwijzingen van omstanders kon de politie de twee verdachten alsnog aanhouden. Het gaat om een 22-jarige man uit Hulst en een 28-jarige man waarvan de woonplaats niet bekend is. Zij zitten vast en worden later verhoord.

De slachtoffers zijn twee mannen van 32 en 36 jaar oud uit de gemeente Terneuzen. Zij zijn beiden met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Ze hebben nog geen aangifte gedaan, maar wel een summiere verklaring afgelegd.

Over de aanleiding voor de vechtpartij is nog niets bekend. De politie zoekt naar getuigen die nog niet met de agenten hebben gesproken. Getuigen kunnen zich melden via het telefoonnummer 0900-884 of via WhatsApp naar het nummer 06-12207006. Het is ook mogelijk om u te melden via www.meldmisdaadanoniem.nl. Geef dan bij het contact zaaknummer 2022-122489 door.