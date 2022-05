ZorgSaam is trots op het nieuwe operatiecomplex in Terneuzen. Het is volgens het ziekenhuis een grote verbetering voor patiënten, medewerkers en de regio.

De nieuwbouw werd vrijdagmiddag officieel geopend door Eric Mortier, gedelegeerd bestuurder van Universitair Ziekenhuis Gent. Dat hij daarvoor was gevraagd, tekent de steeds nauwere samenwerking tussen ZorgSaam en UZ Gent. Het moderne operatiecomplex zal dat alleen maar verder versterken, zo is de verwachting.

Inmiddels opereert een neurochirurg uit Gent al deels bij ZorgSaam. Het is de bedoeling dat binnen afzienbare termijn meer zorg vanuit Gent in Terneuzen plaatsvindt. Voor zeer gespecialiseerde zorg worden Zeeuwen veelal doorverwezen naar Gent. Verder werken beide ziekenhuizen nauw samen op het het gebied van opleidingen en wisselen zij kennis en medewerkers uit.

17,5 miljoen euro geïnvesteerd

Aan het nieuwe operatiecomplex van ZorgSaam is in totaal zo'n 2,5 jaar gewerkt. Het ziekenhuis heeft er 17,5 miljoen euro in geïnvesteerd. Eerst zijn vier nieuwe operatiekamers gebouwd. Vervolgens is een van de oude operatiekamers omgebouwd tot vijfde OK en zijn de herstelruimte voor geopereerde patiënten, de werk- en rustruimtes voor het personeel en de sterilisatieafdeling volledig gemoderniseerd.

Het complex is in veel opzichten een verbetering. De opererende medisch specialisten en de OK-medewerkers hebben er veel meer ruimte en de kamers zijn lichter, overzichtelijker en slimmer ingericht. Er kunnen nu meer patiënten worden geholpen. Bovendien is het voor patiënten een rustigere omgeving, waardoor ze vaak ook minder nerveus zijn voor een operatie.