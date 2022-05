Voor de overval op een kapsalon in Middelburg heeft de rechtbank in die stad vrijdag de 23-jarige Vlissinger M. K. een gevangenisstraf van twee jaar waarvan zes maanden voorwaardelijk opgelegd.

Ook heeft hij een proeftijd van twee jaar gekregen, moet hij onder toezicht van de reclassering worden gesteld en wordt er van hem verwacht dat hij zich aan diverse voorwaarden gaat houden. Er was drie jaar cel waarvan één jaar voorwaardelijk geëist.

Het was 24 juni vorig jaar. Hij had die nacht gewerkt en omdat hij gewend was dagelijks toch wel zo'n dertig joints te roken was hij dringend op zoek naar cannabis. En geld, want ook daar had hij gebrek aan. Rond negen uur in de ochtend drentelde hij wat rond in de directe omgeving van de kapsalon en besloot hij na wat dubben toch maar de kapsalon te overvallen. Hij ging naar binnen, bedreigde de kapster met - naar later bleek - een bolletjespistool en eiste geld. Zestig euro rijker verliet hij de zaak en kon dezelfde dag op de A58 bij Rilland door een arrestatie-eenheid worden aangehouden. K. heeft 43 dagen in voorarrest gezeten.