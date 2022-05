2022 is nog maar op ruim een derde, maar er zijn nu al net zoveel dodelijke verkeersslachtoffers te betreuren als heel vorig jaar: 11. Bijna de helft van de ongevallen, vijf, vond plaats in Zeeuws-Vlaanderen.

Dat blijkt uit een overzicht dat het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) bijhoudt. Januari was met vijf dodelijke ongevallen tot nu toe letterlijk een donkere maand. Ook deze maand, die nog niet op de helft is, kwamen al drie mensen om. Donderdag overleed een 88-jarige man na een aanrijding met een tractor op de Kreekweg bij Oud-Vossemeer.

Afgezien van het feit dat vijf slachtoffers in Zeeuws-Vlaanderen vielen, is in de ongelukken niet echt rode lijn te ontdekken. Wel was in drie gevallen sprake was van een frontale aanrijding op een (provinciale) tweebaansweg. Behalve automobilisten waren ook een bromfietsster, fietsers en een voetganger slachtoffer. In twee gevallen was er een landbouwvoertuig bij betrokken.

Aangezien het jaar nog relatief 'jong' is, valt te verwachten dat het aantal dodelijke slachtoffers nog zal oplopen. Ook in 2019 waren er elf dodelijke slachtoffers, in 2020 waren dat er acht meer. Het afgelopen decennium schommelde het gemiddelde aantal dodelijke Zeeuws verkeersslachtoffers rond de 21. Het ROVZ zet zich onverminderd in voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, er ligt onder meer een tienjarenplan maar ook een werkplan voor dit jaar. Dat is nodig, want afgezien van ongelukken met dodelijke afloop vinden er in Zeeland maandelijks ook nog tientallen ongelukken plaats waarbij mensen licht- of zwaargewonden raken, is te zien op de website van HV Zeeland.