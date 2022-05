Voormalig restaurant de Wok van Walcheren aan de Zwaanweg in Koudekerke, dat deze maand eigenlijk zou heropenen onder de naam Tuur, moet volledig worden gesloopt als gevolg van de brand van vorige maand. Dat melden de eigenaren op Facebook.

Het pand werd vrijdagavond 22 april getroffen door een uitslaande brand. De brandhaard in de nok van het pand was lastig bereikbaar en de bluswerkzaamheden werden bemoeilijkt doordat er veel sloopwerk verricht moest worden om bij de brandhaard te komen. De schade is dermate groot dat er niets anders op zit om het hele gebouw te slopen. Onder meer het hele interieur is verwoest. "Waar we al klaar stonden om open te kunnen, zullen we nu opnieuw plannen moeten gaan maken", aldus de eigenaren.

Hoe de brand is ontstaan is niet bekend, maar de politie heeft brandstichting uitgesloten.