De politie is op zoek naar enkele jongens die rond de vijftien jaar oud zijn. Zij zijn dinsdagochtend gezien op het dak van sporthal Het Sporthuus in Axel waar diezelfde dag een felle brand uitbrak. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken.

De brand brak dinsdag rond 10.40 uur uit. Er kwamen namelijk al snel flinke rookwolken vanaf het dak van het sportcomplex en ook waren er vlammen te zien. Rond 12.20 uur kon de officier van dienst van de brandweer het sein 'brand meester' geven. De schade leek uiteindelijk mee te vallen. De politie gaat er vanuit dat er sprake was van brandstichting. Eerder hoorde zij al verschillende getuigen die vóór de brand jongens op het dak van de sportschool hebben zien zitten. De politie is nu op zoek naar mensen die deze jongens ook hebben gezien en/of weten wie het zijn. Volgens de politie worden de jongens rond de vijftien jaar oud geschat. Eén van hen had blond haar en een gele rugzak. De andere jongen had donker haar en een lichtgrijze rugzak. Tips zijn bij de politie welkom via 0900-88 44 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.