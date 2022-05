Een 22-jarige man uit Middelburg is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij in Goes van 27 januari. Daarbij kwam de 24-jarige Onur Baglan om het leven.

Baglan werd op een parkeerplaats aan het Geldeloozepad in Goes neergeschoten en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar bezweek hij vervolgens aan zijn verwondingen. Aan de schietpartij ging een ruzie vooraf, vermoedelijk over verspreide foto's waarop vrouwen te zien waren.

Een Team Grootschalig Onderzoek (TGO) stortte zich op de zaak en dat leidde op 10 februari tot de aanhouding van een 24-jarige Middelburger, die nog steeds vastzit.

Vorige week maakte het Openbaar Ministerie bekend dat er een tweede verdachte in beeld was. Deze 22-jarige Middelburger kon niet worden aangehouden, omdat hij in het buitenland verbleef. Na zijn terugkeer in Nederland werd hij door de politie verzocht om zich te melden in Breda, op de thuisbasis van het rechercheteam. De Middelburger meldde zich woensdagavond en werd direct in de boeien geslagen.