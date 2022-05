Burgemeester Bas van den Tillaar van Vlissingen heeft woensdag een woning in de Kromwegesingel in Oost-Souburg voor drie maanden laten afsluiten, omdat er in december vorig jaar drugs en wapens waren gevonden.

De politie doorzocht de woning in december, nadat er meldingen van overlast waren binnengekomen. Agenten vonden een wietkwekerij, drugs en wapens in de woning, waarna de bewoner werd aangehouden. Met het sluiten van woningen waarin drugs worden gekweekt of verhandeld willen burgemeesters drugscriminaliteit bestrijden.