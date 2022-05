Drie zestienjarige jongens zijn vanochtend aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de overval in januari op de ALDI-supermarkt in Zierikzee.

Twee van de minderjarige verdachten wonen in de gemeente Schouwen-Duiveland, de derde in de gemeente Borsele. Vanwege hun jonge leeftijd maakt de politie niet bekend in welke plaatsen de jongens wonen.

Een getuige filmde de overval, die op 29 januari vlak voor sluitingstijd werd gepleegd. De beelden werden op 12 april getoond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Te zien was hoe één van de overvallers de winkel verliet en zijn handlangers aanspoorde om ook de winkel te verlaten. Die hadden dat niet direct in de gaten. De overvallers gingen ervan door met een geldbedrag en sloffen sigaretten. Een deel van hun vluchtroute was ook op camera vastgelegd.

Na de uitzending van Opsporing Verzocht meldden zich verschillende getuigen, van wie een aantal via Meld Misdaad Anoniem. Zo kwamen de verdachten in beeld bij de politie.

Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond, de verdachten zitten vast en worden gehoord door de politie.