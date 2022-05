Na twee jaar uitstel kan het uiteindelijk doorgaan: het EK beachvolleybal onder 22 jaar. Het toernooi is van 9 tot en met 12 juni in zowel Vlissingen als Bilthoven.

Organisator Sander van Buren, ook de persoon achter de Zeeland Beach Classics, maakte zich al lange tijd hard voor de komst van het toernooi naar Zeeland. Corona zat hem en de Nederlandse volleybalbond NeVoBo dwars. Het EK kan nu alsnog gehouden worden. Er doen zowel mannen- als vrouwenduo's mee. Nederland mag als organiserend land met drie ploegen per categorie deelnemen.

Het volledige mannentoernooi wordt in Vlissingen gespeeld op het Badstrand. Het vrouwentoernooi begint in Bilthoven, bij Irene Beach. De halve finales, de kleine finale en de finale daarvan zijn in Vlissingen. De wedstrijden zijn dagelijks tussen 10.00 uur en 18.30 uur en de toegang is volledig gratis.

In Vlissingen zal er bij het toernooi nog een omlijstend programma zijn, met onder meer beachvolleybaltoernooien voor recreanten, straattheater en een recordpoging om de langste mosseltafel te formeren.