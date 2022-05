Honderden treinreizigers strandden afgelopen weekend op perrons in Bergen op Zoom of Kruiningen-Yerseke. Velen moesten lang wachten op vervoer. Het probleem? "Bussen genoeg, maar chauffeurs niet", aldus de NS.

"Het is een drama in heel Nederland. Materiaal genoeg, maar personeel tekort", zegt Joop Vreugdenhil, eigenaar van touringcarbedrijf Zeebra Tours uit Bergen op Zoom. Zijn bedrijf wordt gebeld als de NS te kampen heeft met een treinstoring. Dat werkt zo, legt Arno Leblanc van de NS uit: "Bij een onverwachte situatie als deze schatten wij eerst in hoe lang reparatie duurt. Als dat langer dan één uur duurt, bestellen wij bussen. Idealiter staan de bussen dan binnen een uur op de stations."

De storing van zaterdag was een uitzonderlijke, met een extra reistijd van meer dan zestig minuten. Van vrijdagmorgen tot zaterdagavond reden er geen treinen en waren reizigers afhankelijk van bussen. NS belt hiervoor een bemiddelingsbedrijf, dat de vraag doorzet. "Dit betrof een lastminutecalamiteit, waarbij NS werd overvallen door een storing aan het spoor, waarvoor wij direct busvervoer hebben ingezet. De opstart heeft altijd wat tijd nodig", aldus directeur Walter de Wit.

Nee, ik heb geen chauffeurs

Vreugdenhil werd afgelopen weekend ook gebeld, voor de inzet van zijn bussen op stations, maar had geen personeel beschikbaar. "Het probleem voor de reiziger is dat wij niet verplicht zijn om bussen te leveren, je rijdt naar beschikbaarheid. Op is op. Wanneer wij bussen reserveren voor Hrieps, kunnen die niet naar stations. Ook kamp ik met een personeelstekort. Personeel moet worden opgeleid tot chauffeur, maar door de lange wachttijden bij het CBR loopt dat vertraging op. Het duurt zo een half jaar voor iemand aan de slag kan."

De touringcarbedrijven waar de NS op leunt in dit soort situaties, komen uit een zware coronaperiode. "Voor corona had ik vijftig bussen rijden. Toen viel - van de een op de andere dag - alles stil. Dat leidde tot een uitstroom van personeel, omdat we geen alternatief werk hadden", aldus de directeur van Zeebra Tours.

Een deel van het personeel is teruggekomen, maar niet iedereen. "Ik heb nu nog 35 bussen, maar acht man personeel tekort. Nu de bom weer losbarst met festivals, schoolreisjes en uitjes, zijn veel bussen gereserveerd en moet ik 'nee' verkopen. Idealiter krijgt de NS een paar 'noodbussen' tot zijn beschikking, maar voor nu vangen externe bedrijven de vraag op." Joop ziet een landelijk probleem ontstaan: "Een nijpende situatie, mensen komen gewoon niet weg van het station. Wij staan met onze rug tegen de muur. Het is gewoon te druk."

'Alle beschikbare bussen ingezet'

Vanwege de omvang van de storing kon de vraag dit weekend niet worden opgevangen door één bedrijf. Ries Spruit, eigenaar van Touringbedrijf AMZ Borssele kon vrijdag aan de vraag voldoen, maar zaterdag moest hij roeien met de riemen die hij had. "We hebben ons uiterste best gedaan om de reizigers te helpen. Alle beschikbare bussen en chauffeurs zijn ingezet."

Arno Leblanc van de NS ziet een tweede oorzaak van de lange wachttijden dit weekend: "Door de vele werkzaamheden dit weekend, zaten we al snel aan de capaciteit. Natuurlijk wil je meteen vervangend vervoer regelen voor mensen, maar het kan gebeuren dat er het ene uur wel een bus komt en het andere niet. Er zijn al plekken waar het misgaat en dat is zorgwekkend. Dit weekend hebben we zeven bussen aangevraagd, er waren er vijf beschikbaar. Mede door de grote inzet van lokale bedrijven is het gelukt. Maar de grote vraag is: hoe los je dit op? Ik heb helaas nog niet 1, 2, 3 een antwoord."