Het is niet zomaar een literaire avond, vrijdag 20 mei in de Oostkerk in Middelburg. Michael Ignatieff is gestrikt, de internationaal vermaarde schrijver van de bestseller Troost.

Ignatieff – Canadees van Russische origine, hoogleraar, essayist, romanschrijver, Booker Prize-winnaar en oud-politicus – publiceerde negentien veelgeprezen boeken. In 2017 was hij te gast bij het Oude Muziek Festival in Utrecht, waar hij zich als ongelovige verbaasde over de troostende werking van de psalmen die daar werden uitgevoerd. Dat was de oorsprong van zijn zeer succesvolle boek Troost. Daarin put hij uit het werk van schrijvers, beeldend kunstenaars en componisten – van Job en Psalmteksten tot Albert Camus, Anna Achmatova en Primo Levi – en laat zien waar zij de troost en de moed vandaan haalden om veerkrachtig te zijn in moeilijke periodes.

Ignatieff gaat - in het Engels - in gesprek met de Middelburgse hoogleraar Barbara Oomen. Het Bunt Quartet brengt vier psalmen van Troost tot klinken. Tickets (15 euro) zijn te bestellen via de site van De Drvkkery.