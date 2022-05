Vanuit alle hoeken en gaten uit Zeeland komen bezoekers vandaag naar Hrieps. Rond 17.00 uur stond de fietsenstalling bij het festivalterrein al ramvol.

Vijf fleurige feesttenten staan al dagen te wachten op de 11.000 muziek- en feestliefhebbers die vandaag naar Grijpskerke komen. Hrieps mag tijdens de uitverkochte 26e editie meer toeschouwers toelaten dan ooit. En dat is goed te merken op de toegangswegen naar het festival.

Voor muzikanten en voor alle andere zpp'ers waren het zware jaren vanwege corona. Voor Hrieps ook doordat het festival twee jaar niet kon doorgaan. Bovendien werd de festivalopbrengst van 2019 gestolen. Hugo Kramer wil vooral weer vooruitkijken. "Laten we er weer een mooi evenement van maken om er sterker uit te komen."

Want Hrieps is 'Nie kapot te kriege' en dat is ook het motto van het festival dit jaar. Muzikant Willy Berrevoets nam met de band Surrender een lied op met die titel.

Grijpskerke, dat ruim 1000 inwoners heeft, krijgt er vandaag dus 12000 tijdelijke bewoners bij. Want behalve de 11.000 bezoekers zijn er ook nog eens 1000 mensen aan het werk. Denk maar aan de muzikanten van de tientallen bands die optreden, maar ook aan alle barmedewerkers, beveiligers, EHBO-ers en technici.

Naast Surrender is een van de hoofdacts dit jaar de Snollebollekes. Het is de bedoeling dat het om 19.30 uur massaal van links naar rechts gaat in een van de feesttenten.

Nieuw dit jaar is dat er alleen met pin betaald kan worden.