De 62-jarige J. M. uit Middelburg is vrijdag door de rechtbank in die stad veroordeeld tot een celstraf van 365 dagen waarvan 167 voorwaardelijk. Ook komt hij onder toezicht van de reclassering te staan.

M. werd ervan verdacht op 9 augustus vorig jaar een vaccinatietent van de GGD te hebben vernield. Ook zou hij hebben geprobeerd die tent in brand te steken. Het vonnis was overeenkomstig de eis.

Het ging die tijd niet goed met M. Het was de periode van corona, hij had een echtscheiding achter de rug, een nieuwe relatie werd het net niet, hij was opgelicht en de verhouding met zijn buren was niet optimaal. Op de bewuste ochtend was M. met een doos papier naar de GGD-tent bij Podium 23 in Middelburg gegaan. Hij stapte de tent binnen, stak de doos met papier in brand, stapte op zijn fiets en vertrok. Gelukkig bleef de schade beperkt tot een zwarte vlek op het tentdoek en een beveiliger die het allemaal zag gebeuren wist de brand te blussen. M. kon kort daarna worden aangehouden.

Tijdens de behandeling van zijn zaak zei M. geen flauw benul te hebben waarom hij het had gedaan. Hij had een ellendige tijd achter de rug, dat wel, maar hij had geen enkele reden om de boel in brand te steken en het was absoluut ook geen anti-corona-actie geweest. De gedragsdeskundigen konden overigens geen enkele stoornis bij M. ontdekken.