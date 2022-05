Een groene BMW crashte tijdens Bevrijdingsdag op een geparkeerde auto aan de President Rooseveltlaan in Vlissingen. Bij het ongeval raakte één inzittende gewond. De andere inzittende, vermoedelijk de bestuurder is door de politie meegenomen.

Het ongeluk gebeurde rond 22.50 uur. De groene BMW kwam ter hoogte van de bushalte 'Vlissingen, Bonedijkestraat' op de verkeerde weghelft terecht. Daar kwam de bestuurder tegen de stoeprand aan. Vervolgens is de persoon al spookrijdend verder gereden. Bij een oversteekplaats is de automobilist door de struiken geschoten. Daarbij werd een betonblok geraakt. Tot slot botste de BMW tegen een geparkeerde auto, begon te spinnen en kwam tot stilstand.

Bij het ongeval raakte één persoon gewond. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De andere inzittende is door de politie meegenomen. Zij heeft ook lange tijd onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeluk. Daarom was de President Rooseveltlaan zeker tot 1.00 uur afgesloten. Beide auto's zijn weggetakeld zodat de politie verder onderzoek kan uitvoeren op de voertuigen.