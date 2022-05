Na een gedwongen pauze van twee jaar keert de Zeeuwse Startersdag terug. Het bedrijf Zeelandbusiness zet woensdag 11 mei in Terneuzen een netwerkbijeenkomst op touw voor ondernemers en zzp'ers.

De Zeeuwse Startersdag vindt vanaf 18.15 uur plaats op de CO3 Campus, het voormalig Bio Base Europe Training Center in Terneuzen. Naast Zeeland Business zetten de gemeenten Terneuzen, Sluis en Hulst hun schouders onder de startersdag. Door de coronamaatregelen was een fysiek evenement de afgelopen twee jaar niet mogelijk, maar nu kan het weer.

Bezoekers wachten een informatiemarkt, kennissessies en workshops. Onder meer Interpolis, Rabobank, UWV, Qredits Microfinanciering en Dockwize verzorgen die. Ook regionale kennispartners, zoals Adriaanse van der Weel advocaten en WEA accountants, leveren inbreng.

Vinden van klanten

Thema's die aan bod komen, zijn: lanceren van jouw idee, behalen van doelstellingen, vinden en binden van klanten, de keuze voor de naam en rechtsvorm, belastingen, verzekeringen en het opstarten van een bedrijf vanuit een uitkeringssituatie. Tijdens het evenement wordt de Zeeuws-Vlaamse MVO-prijs voor de ondernemer die dit jaar het best maatschappelijk verantwoord onderneemt, uitgereikt.

Zeeland Business is ook de drijvende kracht achter de verkiezing Zeeuws Familiebedrijf van het Jaar 2022. Het bedrijf organiseert die samen met accountantskantoor Baker Tilly, Adriaanse van der Weel advocaten en vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen. De winnaar wordt op 19 mei in Middelburg bekendgemaakt. Genomineerd zijn de De Feyter Group in Terneuzen, Grafisch Bedrijf Goes en Wijnhandel Herman/HermanWines in Axel.