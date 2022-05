Niet de 24-jarige A. H. uit Middelburg is verantwoordelijk voor het neerschieten van Onur Baglan uit Goes, maar de voortvluchtige medeverdachte Leroy J. Dat zou een getuige hebben gezegd, zo bleek donderdag tijdens een niet-inhoudelijke behandeling van de zaak tegen de Middelburger.

Baglan werd in de late avond van 27 januari op het Geldeloozepad bij sportpark 't Schenge in Goes door schoten in zijn hals en rug neergeschoten en werd zwaargewond bij de huisartsenpost van het Admiraal De Ruyterziekenhuis in Goes afgeleverd. Kort daarna kwam hij te overlijden.

Het onderzoek is vooralsnog in volle gang. H. heeft nog geen verklaring afgelegd, maar volgens een getuige zou juist de voortvluchtige J. een conflict hebben met het slachtoffer, omdat die foto's van vrouwen zou hebben verspreid. Een getuige die belastend over H. zou hebben verklaard, moet eveneens nog eens aan de tand worden gevoeld. Twee weken na de schietpartij werd H. in Oost-Souburg door een arrestatieteam (AT) aangehouden.

Het verzoek van H.'s raadsman om de voorlopige hechtenis op te heffen, werd door de rechtbank afgewezen.

Een volgens niet inhoudelijke behandeling staat gepland voor 22 juli.