In 's-Heer Arendskerke is donderdagochtend een man gewond geraakt tijdens een steekpartij.

Het steekincident vond rond 9.35 uur plaats in een woning aan de Wissekerkseweg. Volgens de politie is er bij het incident een man gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk gaat het om een ruzie in de relationele sfeer. De politie onderzoekt de zaak.