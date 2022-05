In een winkelpand aan de Sint Jacobsstraat in Vlissingen heeft de politie woensdagavond een dode man aangetroffen. Zij gaat uit van een misdrijf.

Het slachtoffer werd rond 21.00 uur gevonden. Om wie het gaat en wat er precies is gebeurd, kan de politie nog niet zeggen. Onderzoek moet dat uitwijzen. De politie was woensdagavond in groten getale aanwezig en heeft de straat afgezet.

Volgens John de Pree, eigenaar van de gelijknamige barbershop in de straat, is het slachtoffer de schoenmaker. Hij woont boven zijn winkel. "Mijn vrouw, mijn collega en ik zaten net aan een biertje toen de straat ineens blauw zag van de zwaailichten. Ik keek naar beneden en zag een hele colonne blauwe uniformen het winkelpand binnen gaan. Ja, dan weet je eigenlijk wel genoeg."

Na sluitingstijd in de winkel

Volgens De Pree was de schoenmaker vaak nog na sluitingstijd in zijn pand. "Ik ben dan ook nog vaak aan het werk, dus dat zag ik dan. Maar verder kende ik hem niet. Behalve dat we onze elektra delen, had ik geen contact met hem. Ik zag hem wel eens voorbijkomen, niet zelden in gezelschap."

Op verzoek van de politie heeft De Pree een verklaring afgelegd bij de politie. "Maar ik kon niet veel zeggen. Ja, dat ik hem vanmiddag nog in zijn winkel had gezien. De rest weet de politie beter dan ik."

De identiteit van het slachtoffer is nog niet bevestigd door de politie.