Een achttienjarige man uit Hulst is woensdagochtend overleden bij een aanrijding tussen twee auto's op de Langeweg (N258) bij Axel. De andere betrokken automobilist blijkt de profvoetballer Rick van Drongelen te zijn; hij raakte gewond.

Het ongeval vond rond 7.40 uur plaats door nog onbekende oorzaak. Een traumahelikopter werd gealarmeerd om te assisteren bij het ongeval. Maar die werd later geannuleerd. De politie liet via Twitter weten dat een van de betrokkenen was overleden.

De voetbalclub waarvoor Rick van Drongelen speelt, KV Mechelen, bevestigt dat hij bij het ongeval betrokken was. "We vernamen dat het ongeval deze ochtend gebeurde, toen Rick onderweg was naar de training", laat sportief directeur Tom Caluwé weten in een bericht op de website van de voetbalclub. "Rick zelf is naar het ziekenhuis overgebracht. Zijn verwondingen lijken op het eerste gezicht mee te vallen, maar verder medisch onderzoek moet duidelijkheid brengen."

De politie heeft de weg afgesloten voor een onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Eventuele getuigen wordt gevraagd om tips door te geven via het telefoonnummer of via WhatsApp (06 12 20 70 06). Voor mensen die iets van het ongeval gezien hebben is ook slachtofferhulp beschikbaar via de huisarts of Slachtofferhulp Nederland (0900 - 0101).