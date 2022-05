Met afgrijzen kijkt Jan-Frans Mulder, burgemeester van Hulst, naar de gruwelijke beelden van de oorlog in Oekraïne. ,,Dat mensen dat elkaar kunnen aandoen!”

Voor Mulder, die in het najaar afscheid neemt, wordt het woensdagavond zijn laatste dodenherdenking als burgemeester. In zijn toespraak zal hij, net als veel collega's, stil staan bij de situatie in Oekraïne. "Het zou heel vreemd zijn als dat niet gebeurt.

Als je de beelden op televisie ziet, de verwoeste huizen en het grote aantal slachtoffers, dan denk je: wat een waanzin. Dat is niet anders dan in de Tweede Wereldoorlog, maar nu is het ineens heel dichtbij, slechts 2000 kilometer verderop."

Het wordt voor Mulder, inclusief zijn tijd als eerste burger van Axel, de 22e dodenherdenking. "Het blijft bijzonder. Het is echt een moment om stil te staan bij de ellende van de oorlog en wat die destijds heeft aangericht, maar ook om te beseffen dat we in een land leven waar we elke dag van de vrijheid kunnen genieten. De oorlog in Oekraïne maakt duidelijk dat dat geen automatisme is. We roepen altijd: laten we leren van wat er is gebeurd. Maar blijkbaar leren we er nooit van."

Stille tocht naar monument

Mulder houdt een toespraak in de Willibrordusbasiliek in Hulst. Vervolgens legt hij bloemen bij de gedenkplaten van de Hulster Gevallenen en de Poolse bevrijders. Daarna volgt een stille tocht naar het monument De Gevallen Krijger aan de Glacisweg, waar onder meer een krans wordt gelegd.

De gemeente kent van oudsher ook een herdenking in Kloosterzande. Mulder kiest standaard voor Hulst. "Dat is dé plechtigheid van de gemeente, dus ik vind dat ik daar hoor. Ik ben in het begin één keer in Kloosterzande geweest. Toen zag ik dat daar alleen een houten monument was. Dat vond ik niet meer van deze tijd. Daarom is er ook in Kloosterzande een echt monument gekomen."

Dat het zijn laatste 4 mei-plechtigheid is als burgemeester, bezorgt Mulder 'een dubbel gevoel'. "Maar ik ben wel blij dat het nu weer kan zonder coronabeperkingen, zodat ik het nog één keer op een normale manier mee kan maken." Toch verwacht hij er volgend jaar ook bij te zijn. "Niet als burgemeester, maar als deelnemer. Dan beleef je het toch op een andere manier."