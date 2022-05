De 26-jarige R. el K. uit Middelburg is dinsdag door de rechtbank in Middelburg veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertien maanden waarvan de helft voorwaardelijk. De bekennende El K. werd ervan verdacht op Oudejaarsdag vorig jaar een overval te hebben gepleegd op de Lidl in Goes-Noord.

Verder komt hij onder toezicht van de reclassering te staan en legde de rechtbank hem een proeftijd van drie jaar op. Tevens moet hij vijfhonderd euro smartengeld betalen Het vonnis was conform de eis. El K. liep de kans uit huis te worden gezet vanwege een huurachterstand, zijn uitkering was op, hij was ook nog gokverslaafd en de enige uitweg die El K. zag was het plegen van een overval. Tegen sluitingstijd stapte R. el K. de Lidl binnen. Dreigend met een mes pakte hij zo'n achthonderd uit de kassa van de supermarkt, koos - achterna gezeten door enkele medewerkers - het hazenpad en werd kort daarna door hen ingesloten. El K. wist echter te ontkomen, maar werd enkele dagen alsnog aangehouden en achter slot en grendel gezet. Volg Zeeland Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zeeland