De rechtbank in Middelburg heeft vrijdag beslist dat de 65-jarige F. de C. uit Clinge uit zijn voorlopige hechtenis moet worden geschorst en dus zijn berechting in vrijheid kan afwachten. De C. heeft inmiddels zes maanden in voorarrest doorgebracht.

De C., een accountant en fiscaal econoom, wordt ervan verdacht in de periode 1 september 2014 tot en met 18 oktober 2021 in onder andere Clinge, Hulst en Terneuzen te hebben gefraudeerd met zorgovereenkomsten en persoonsgebonden budgetten.

Ook wordt De C. vervolgd voor gewoontewitwassen. In totaal zou het gaan om een bedrag van één miljoen euro. De C. heeft alles bekend. Mogelijk komen daar nog een aantal andere feiten bij, zoals hypotheek- en verzekeringsfraude.

De C. werd eind 2008 al eens door de rechtbank in Middelburg veroordeeld voor belastingfraude tot een celstraf van negen maanden, waarvan zes voorwaardelijk plus een boete van 15.000 euro.

Er was toen een jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk geëist. Via een onjuiste belastingaangifte in 2006 probeerde hij toen met een fictieve aan- en verkoop van Rhodium 1,7 miljoen euro aan belasting terug te krijgen. Een volgende niet inhoudelijke behandeling van zijn zaak staat geagendeerd voor 22 juli.