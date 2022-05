Tot nu toe onbekende graffitispuiters hebben in februari op politieauto's en politiebureaus een 'ACAB-tag' geplaatst. 'ACAB' staat voor 'All Cops Are Bastards' en wordt officieel gezien als een vorm van groepsbelediging. Vanavond zijn beelden van de daders te zien in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.

Het politiebureau in Vlissingen aan de Breestraat en het politiebureau in Middelburg aan de Achter de Houttuinen werden op woensdagavond 9 februari beklad. Ook twee politieauto's op die locaties werden voorzien van beledigende teksten. Een andere politieauto werd 'versierd' toen die geparkeerd stond bij het politiebureau aan de Piet Heinkade in Vlissingen. Vooralsnog zijn de daders nog niet opgespoord. Daarom heeft de politie besloten om beelden van de graffitispuiters vrij te geven via het televisieprogramma Opsporing Verzocht. De uitzending is vanavond te zien vanaf 20.34 uur op NPO1 . Op Twitter klaagt de politie dat "belastinggeld wordt gebruikt voor het verwijderen van dit soort onzinnige dingen." In het bericht wordt gevraagd om tips door te geven o.v.v. het dossiernummer 2022036018.