Bij een verkeerscontrole aan de Rijksweg in Eede bleek zaterdag ruim 10 procent van de bestuurders sneller te rijden dan toegstaan. Die weggebruikers hebben een boete opgestuurd gekregen.

In totaal werden er 555 passanten geteld op de Rijksweg tussen 08.45 en 14.00 uur. Van die weggebruikers hebben 58 personen een boete gekregen. De hoogst gemeten snelheid was 96 km/h, waar maximaal 50 is toegestaan.

De wijkagent van Sluis noemt het in een publicatie op Twitter een 'triest bericht'.