Onder anderen Jungle by Night en het Hans Dulfer Quintet treden dit jaar op tijdens het ZeelandJazz Festival. Dat vindt plaats tijdens twee weekeinden in juni.

ZeelandJazz is in 2016 ontstaan door een samensmelting van de jazzfestivals in Terneuzen en Middelburg. Door organisatorische problemen en de coronapandemie stond het evenement de laatste drie jaar op een lager pitje, maar nu komt er weer een volwaardige editie: van vrijdag 10 tot en met zondag 12 juni in Terneuzen en van vrijdag 17 tot en met zondag 19 juni in Middelburg.

De officiële opening van het festival is op 10 juni, met een optreden van het Zeeuwse trio Robotkiller, onder leiding van Salle de Jonge. Zaterdag 11 juni is het Don Menza Quintet een van de hoogtepunten.

Ook brengt Mike del Ferro aan eerbetoon aan Toots Thielemans, die honderd jaar geleden werd geboren. Op zondag spelen Nueva Manteca en Hans Dulfer Quintet in Porgy en Bess. Het Terneuzense programma bestaat verder uit optredens in De Pit en andere locaties in de stad, een kroegentocht en een streetparade.

In Middelburg gaat het festival vrijdag 17 juni verder met een educatieprogramma op Plein 1940, in samenwerking met Muziekschool Zeeland en basisschoolleerlingen. Die avond zijn er concerten in de schouwburg en sluit Jungle by Night in De Spot de eerste dag af.

Zaterdag spelen op verschillende locaties bands, onder meer in de binnenstad en op het Molenwaterpark. 's Avonds treden Swinging Affair, het trio Montis, Goudsmit & Directie en Estrella op in de schouwburg en Flat Earth Society in De Spot.

Het complete programma is te vinden op zeelandjazz.nl.