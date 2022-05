Het Julianabad in Arnemuiden gaat morgen - maandag 2 mei om 13.00 uur - weer open. Het probleem met het toezicht door het vertrek van Zwemschool Arnemuiden is opgelost: Optisport neemt dat over.

Dat meldt Stichting Behoud Julianabad Arnemuiden op haar Facebook-pagina. ,.Nieuwe samenwerking. We hebben heel goed nieuws… Het Julianabad en Optisport hebben een samenwerking gesloten. Optisport zal vanaf dit seizoen voor het Julianabad het toezicht gaan verzorgen. We kunnen niet wachten om de deuren maandag 2 mei om 13:00 te openen en er weer een heel mooi seizoen van te maken!"

Vorig jaar was het toezicht in handen van Zwemschool Goes, die onder de naam Zwemschool Arnemuiden ook zwemlessen gaf in het Julianabad. Voor dit jaar kwam het niet tot een nieuw contract vanwege onenigheid over de kosten door de gestegen gasprijzen en de doorberekening daarvan in de tarieven voor zwemlesen.

Stichting Behoud Julianabad moest daarom op zoek naar een andere toezichthouder, zodat er veilig gezwommen kan worden in het buitenbad. Die is gevonden in Optisport. Die organisatie exploiteert ook het Vrijburgbad in Vlissingen.