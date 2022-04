Adwin Hoondert is vrijdag bij de Tunisia Desert Challenge als derde geëindigd bij de trucks. De woestijnrally in het noorden van Afrika ging over acht etappes, waar er door omstandigheden maar zes van gereden konden worden.

Hoondert, afkomstig uit Hoedekenskerke, kon na drie jaar eindelijk weer eens aan een grote rally meedoen. De omstandigheden in de Sahara waren zwaar. Meteen op de eerste dag liep de DAF-truck al flinke averij op. Daarna verwonderde de ervaren Bevelander zich over de hoge zandduinen en het rulle zand waar doorheen geploegd moest worden. Zowel de zesde als de zevende etappe werd afgelast. Woensdag kon er niet gereden worden omdat er nog te veel voertuigen vastzaten in het zand en dus lang niet iedereen de bivak had gehaald. Donderdag was er zo'n enorme zandstorm, dat helikopters niet de lucht in konden en die zorgen voor de veiligheid van de deelnemers. Vrijdag kon de afsluitende etappe van 294 kilometer wel afgemaakt worden. Hoondert finishte als derde. Hij steeg daarmee nog van de vierde naar de derde plaats in het algemeen klassement.