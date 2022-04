Een auto is vrijdagochtend in een tuin aan de Van Cittersweg in Sint Laurens beland na een ongeval met een fietser.

De fietser en de auto troffen elkaar rond 09.25 uur op de kruising met de Burgemeester Baaslaan in Sint Laurens. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De fietser raakte in ieder geval gewond en is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De auto belandde in de voortuin van een woning. De bestuurster kwam met de schrik vrij.