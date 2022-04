Het was helaas geen klant die 24 juni vorig jaar een kapsalon aan de Sint Janstraat in Middelburg binnenstapte. Het was de 23-jarige Mohammed K. uit Vlissingen die gewapend met een vuurwapen naar binnen ging en geld eiste.

Toen hij vrijdag voor het verdachtenhekje van de Middelburgse rechtbank stond, begon hij meteen maar met te zeggen dat-ie veel spijt had. Op de officier van justitie maakte die spijtbetuiging weinig indruk: die eiste een gevangenisstraf van drie jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk en toezicht door de reclassering met de nodige voorwaarden. Ook vond ze dat K., na het vonnis direct weer achter de talies moest worden gezet. K. heeft 43 dagen in voorarrest gezeten.

Bolletjespistool

K. had die nacht gewerkt, zei dertig joints per dag te roken en zijn cannabis was op. En 'op' betekende dat er snel weer nieuwe cannabis moest worden gehaald. Rond de openingstijd van de kapsalon hing M. in de omgeving wat rond. Zenuwachtig en dubbend of hij nu wel die overval zou plegen of niet. Hij stapte de salon binnen, bedreigde de kapster met - wat later bleek - een bolletjespistool en eiste geld. Zestig euro rijker verliet hij de zaak en kon dezelfde dag op de A58 bij Rilland door een arrestatie-eenheid worden aangehouden.

Een gedragsdeskundige had vastgesteld dat de zwaar verslaafde K. tot die overval was gekomen door 'een ernstige onderbreking van cannabisgebruik' . Tijdens de behandeling van zijn zaak was K. niet bijzonder spraakzaam. Vragen van de rechters kapte hij af en vond dat-ie geen hulp nodig had. "Ik kan het zelf wel. De cel is goed voor mij geweest en heb veel geleerd."

"Hij zat vast in zijn verslaving en Torentijd is voor hem een wake-up-call geweest", vond ook zijn advocaat. Zij verzocht dan ook de rechtbank rekening te houden met zijn jeugdige leeftijd en het mogelijke verlies van zijn baan en inkomen.

De uitspraak is 13 mei.