Afmelden voor een parkeeractie met een parkeervignet op Schouwen-Duiveland is verleden tijd. Voor gebruiksgemak, zegt de gemeente. Maar of dat klopt?

"Ze houden je een vis voor, maar het wordt steeds slechter", zegt Irma Huijer uit Nieuwerkerk. Ze kwam er pas achter dat ze zich niet kon afmelden voor haar parkeeractie in Zierikzee, om er later op de dag nog eens gebruik van te maken. "Inwoners hebben als tegemoetkoming van de gemeente de mogelijkheid om voor een paar tientjes per jaar zo'n parkeervignet te kopen waarmee je twee uur per dag gratis kunt parkeren. Maar nu is die twee uur dus in één keer op."

'Binnen de twee uur terugkeren'

Wethouder Ankie Smit reageert dat er inderdaad iets is gewijzigd in het gebruik van het vignet. "Deze aanpassing hoort bij een reeks maatregelen die het gebruiksgemak verbeteren. Deze verandering is doorgevoerd omdat er relatief veel vragen waren over het voor de tweede keer aanmelden en het aanpassen van de eindtijd. Slechts een klein deel van de gebruikers maakte gebruik van deze mogelijkheid; zij kunnen nog wel binnen de twee uur op een andere locatie parkeren of terugkeren. Gebruikers zijn er over geïnformeerd dat deze mogelijkheid per 1 januari zou vervallen. Door een fout bij de aanbieder is dit nog enkele weken langer mogelijk geweest."

"Onzin", zegt Huijer over de aanpassing die voor haar vooral onhandig is. "Binnen twee uur weer parkeren heeft voor mij geen zin. Ik doe vaak 's morgens een boodschap en zet de parkeerapp 's middags weer aan om bijvoorbeeld mijn dochter weg te brengen of op te halen in Zierikzee." De gemeente zegt vier schriftelijke vragen en wat telefonische reacties te hebben gehad over de wijziging.

Kentekenregistratie

Een andere wijziging die volgens de gemeente in het voordeel van de gebruikers is, is dat je bij de stranden het parkeervignet niet meer hoeft te activeren. "Het kenteken staat na aanschaf van het vignet automatisch het jaarrond geregistreerd. Ook deze aanpassing hoort bij de reeks maatregelen die het gebruiksgemak verbeteren."