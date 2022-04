Bij een frontale botsing tussen een taxibusje en een personenauto op de N59 ter hoogte van Nieuwerkerk is vanmiddag een van de bestuurders overleden.

Het ongeluk gebeurde rond 16.00 uur. Behalve een ambulance werd ook de traumahelikopter opgeroepen voor assistentie. Rijkswaterstaat meldt dat de N59 nog steeds is afgesloten tussen het kruispunt Polderweg-Middenweg in Nieuwerkerk en de kruising met de Molenweg bij Oosterland. Hoe lang de afsluiting nog gaat duren, is niet bekend.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het noodlottige ongeval.