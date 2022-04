Zeker 35 jongeren uit Arnemuiden hebben de afgelopen week een boete gekregen, omdat ze tijdens de jaarwisseling een samenscholingsverbod negeerden. Het onderzoek naar de rellen, waarbij agenten werden belaagd, is nagenoeg afgerond.

De recherche richtte het politieonderzoek op twee groepen. De ene groep jongeren werd verdacht van het plegen van ernstige misdrijven, zoals het gooien van explosieven naar agenten en boa's. Tussen 31 januari en 21 maart arresteerde de politie vier jongeren uit Arnemuiden en een uit de gemeente Veere. Zij zaten vast en legden verklaringen af. Dit vijftal moet zich later voor de rechter verantwoorden.

36 jongeren meldden zich bij de politie

De tweede groep, ruim veertig jongeren, overtrad het samenscholingsverbod. Het lukte de politie om deze jongeren te ontmaskeren. De groep ontving half april een brief om vrijdag 22 en zaterdag 23 april op het politiebureau in Middelburg te verschijnen. 36 jongeren meldden zich en legden een verklaring af. Een meisje bleek foutief te zijn geïdentificeerd, haar zaak is geseponeerd.

400 euro boete

Met acht jongeren die niet verschenen, wordt nog contact gelegd. Zo'n tien jongeren, die tijdens de jaarwisseling werden gearresteerd, kregen ook al eenzelfde proces-verbaal. De officier van justitie zal later beslissen welke boete wordt opgelegd. Hierbij valt te denken aan geldboetes van ongeveer 400 euro voor het overtreden van het samenscholingsverbod. Het politieonderzoek is hiermee grotendeels beëindigd.