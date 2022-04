Alle kaartjes voor Concert at SEA 2022 zijn verkocht. Het muziekfestival vindt dit jaar plaats op 30 juni en 1 en 2 juli. ,, We kijken er enorm naar uit om iedereen weer op de Brouwersdam te zien", laat Bløf weten.

Omdat de vraag naar tickets groot is, is er nu officiële wachtlijst. Daarvoor kunnen festivalliefhebbers zich aanmelden via de website van de organisatie.

Tijdens deze editie van CAS zullen onder meer The Script, Krezip, DI-RECT, Ronnie Flex & The Fam, Froukje, Son Mieux, Van Dik Hout, Michelle David & The True-tones en The Dirty Daddies te horen zijn.

Het zaterdagprogramma wordt traditioneel afgesloten door organisator Bløf. Andere klinkende namen die dag zijn Chef’Special, Suzan & Freek, Racoon, Davina Michelle, songfestivaldeelnemer S10 en Wipneus & Pim.

Het wordt de vijftiende editie van Concert at Sea in het jaar dat Bløf haar 30-jarig jubileum viert.