Een zeventienjarige jongen uit Goes is tijdens Koningsnacht in Goes zwaar mishandeld bij een ruzie. De politie is nog op zoek naar de verdachte.

Het slachtoffer werd tussen 4.00 en 4.15 uur mishandeld op de Grote Markt in Goes. Daar zou een ruzie aan vooraf gegaan zijn. Maar waarover die ruzie ging is verder niet bekendgemaakt. De zeventienjarige verloor tijdens de mishandeling zijn bewustzijn en moest later in het ziekenhuis worden opgenomen. De dader is vooralsnog onbekend. Er zijn camerabeelden van de mishandeling veiliggesteld. De politie roept getuigen op zich te melden.