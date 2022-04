De douane heeft dinsdag in de haven van Vlissingen een lading van 1475 kilo cocaïne onderschept.

De drugs, met een straatwaarde van ongeveer 110 miljoen euro, zaten verstopt tussen fruit uit Zuid-Amerika. Er is niemand aangehouden. Volgens de douane is de cocaïne inmiddels vernietigd.

Na de recordvangst in 2020 (er werd toen in totaal 7000 kilo cocaïne in Vlissingen onderschept), leek het qua vangsten rustiger in Zeeland. Maar sinds januari van dit jaar komt het weer regelmatig voor dat de douane drugs aantreft. Duikers vonden al twee keer pakketten coke, die onder een schip waren bevestigd. Eerst 100 kilo, daarna 200 kilo. En begin deze maand werden vijf inbrekers gearresteerd in de haven van Vlissingen. Deze 'uithalers' waren vermoedelijk op zoek naar tassen met die drugs die in een loods lagen.

Recent zijn een 38-jarige Middelburger en 42-jarige Krabbendijkenaar aangehouden, omdat ze verdacht worden van betrokkenheid bij de smokkel van grote partijen drugs via de Vlissingse haven. Daarbij gaat het ook om de onderschepping van 4500 kilogram cocaïne, de grootste vangst tot dusver in Zeeland.