Van ringrijden in Middelburg tot het Zeeuwse volkslied zingen in Tholen: De PZC maakt vandaag een rondje door Zeeland om te zien hoe Koningsdag wordt gevierd.

Het leek dinsdagavond, tijdens oranjenacht, alsof heel Schouwen-Duiveland in 'de tent' in Zonnemaire wilde zijn. Het dorpje aan de oever van de Grevelingen, met rond de 750 inwoners, barst tijdens oranjenacht bijna uit zijn voegen. Elke straat is gevuld met auto's, maar er is bijna geen kip op straat. In de tent op het sportveld, daar moet je zijn.

Even knipperen met je ogen en weg zijn ze: de duiven die vlak na het vlaghijsen en het Wilhelmus worden vrijgelaten bij de Driekoningenkerk in Noordgouwe. Het is een milieuvriendelijk alternatief voor het ballonnen oplaten dat voorheen altijd gebeurde. In Noordgouwe is Koningsdag van start gegaan met een versierde fietsenoptocht rond de Ring. Na het miniconcert van muziekvereniging Von Amore wordt de verjaardag van de koning gevierd met een oranjetompouce in het dorpshuis.

Het voelt als een klassieke koningsdagochtend bij dorpshuis De Wimpel in Sint Philipsland. Veel in oranje gestoken kinderen, het hijsen van het rood-wit-blauw onder muzikale begeleiding van muziekvereniging Concordia en gezang.

'Geen dierder plek voor ons op aard, geen oord ter wereld meer ons waard', heffen de Fluplanders - de meeste ouderen zingen uit het hoofd - het Zeeuwse volkslied aan. "Wat verschrikkelijk jammer dat we dit de afgelopen twee jaar moesten missen", zegt de Thoolse wethouder Frank Hommel. "Lang leve de koning: hoera, hoera, hoera."

Op Koningsdag start traditiegetrouw het ringrijseizoen met de wedstrijd op het Abdijplein in Middelburg. Dertig rijders strijden om de winst. Na twee jaar zonder wedstrijden zijn de ringrijders erg blij dat ze weer mogen rijden voor publiek. De wedstrijd trok ook meteen weer veel bekijks.