Op de Graaf Jansdijk bij Axel rende dinsdagavond rond 17.30 uur een bestuurder het water in nadat zijn auto over de kop was geslagen bij een eenzijdig ongeluk.

De man zat samen met een kind in de auto toen zijn voertuig door onbekende reden over de kop sloeg. Vervolgens is hij samen met het kind naar een nabijgelegen woning gegaan. Toen de man de politie zag aankomen, sloeg hij op de vlucht en sprong hij het water in. Volgens de woordvoerder van de politie is de man meegenomen naar het bureau voor een bloedtest. Het kind dat in de auto zat, raakte lichtgewond en is gecontroleerd door ambulance personeel.