De 25-jarige A. R. uit Goes is veroordeeld tot acht maanden cel plus tbs met dwangverpleging voor de overval, die hij vorig jaar pleegde op een supermarkt in Goes.

Het vonnis van de rechtbank is milder dan wat het OM twee weken geleden eiste (één jaar cel plus tbs met dwang). Volgens de rechter is R. verminderd toerekeningsvatbaar en verkeerde de man in een psychose toen hij vorig jaar mei in de fout ging. Gewapend met een mes stapte R. op 13 mei - op slippers - de Jumbo-Foodmarkt aan de Van Doornestraat binnen. Hij bedreigde de caissière en prikte een medewerker met het mes in diens nek. Daarna ging R. er op de fiets vandoor met een geldbedrag van 1000 euro. R. zou de overval hebben gepleegd omdat hij ziek was geworden van het eten van bedorven kip en hij wilde een schadevergoeding. Met het gestolen geld kocht R. een matras en een kussen. Een dag later werd R. in zijn woning politie aangehouden en legde hij een bekentenis af. Sinds de behandeling van de zaak eind januari, ging het allesbehalve soepel. tbs met voorwaarden ging niet, omdat er geen voorwaarden waren geformuleerd. Een onderzoek door het Pieter Baancentrum ging niet door omdat R. niet wilde meewerken. Het OM eiste begin februari een 'kale' straf van achttien maanden cel, waarop de rechtbank met een tussenvonnis kwam. Daarin werd bepaald dat het OM de uitvoering van een zorgmachtiging (een variant van de afgeschafte 'verplichte' opname in een inrichting) moest voorbereiden. R. lijdt onder meer aan psychoses, schizofrenie, een persoonlijkheidsstoornis en verslavingsproblematiek. Gedragsdeskundigen vinden een zorgmachtiging te beperkt.