Tweeduizend mensen lopen vandaag mee tijdens de wandelmarathon van Zeeuws-Vlaanderen.

De meeste lopers vertrokken zondagochtend om 7.00 uur vanaf de Grote Markt in Hulst. Ze leggen dezelfde route af als de hardlopers op zaterdag deden. Dik 42 kilometer, met de finish op de Markt in Terneuzen. De marathon werd zaterdag gewonnen - net als in 2019 - gewonnen door Maarten van Zetten. Bij de vrouwen won Nienke Kluft.

De wandelmarathon wordt dit jaar voor de tweede keer gehouden. De eerste editie vond plaats in 2018 en was voor sommige lopers meteen een onvergetelijke ervaring . De start vond destijds plaats onder de stralende zon, maar het weer sloeg flink om tijdens de finish. In de stromende regen kwamen de lopers aan in Hulst.