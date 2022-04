De politie heeft de drie kinderen opgespoord, die op Eerste Paasdag ingebroken hebben bij een basisschool aan de Merellaan in Goes. Het oudste kind is elf jaar.

Een getuige herkende het jonge drietal nadat de politie een getuigenoproep met een duidelijk signalement had uitgestuurd. Ook waren er camerabeelden van de drie minderjarigen beschikbaar. De kinderen waren de school even voor vijf uur binnengegaan en namen een bankpas en code mee. Uit de naastgelegen kinderopvang stalen ze een iPad. Dezelfde middag kochten ze een ijsje bij eeterij-spelerij Vierlinden aan De Hollandsche Hoeve en vermaakten ze zich in de binnenspeeltuin. Aanvankelijk ging de politie ervan uit dat de oudste van de drie ongeveer zestien jaar was. Dat bleek niet zo te zijn. Het meisje is nog maar elf. Vanwege de jonge leeftijd van de kinderen heeft de politie Veilig Thuis, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling, ingeschakeld. Er volgt geen strafrechtelijk onderzoek. Volg Zeeland Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zeeland