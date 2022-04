Er was vandaag bijna geen school te vinden die niet meedeed met de Koningsspelen. Die stond weer helemaal in het teken van sporten, spelletjes doen en bewegen. We namen een kijkje in Breskens, Oosterland, Nieuw- en Sint Joosland en Tholen.

Op OBS De Zeemeeuw in Breskens is het groot feest. Op een groot scherm in de klassen is het ontbijt van de koning en koningin in Delft te volgen. Voor de kleintjes is er ontbijt met na afloop spelletjes op het schoolplein. Estafettes, op blikken gooien, zaklopen en een waterestafette.

In de klassen zijn niet alleen de tafels feestelijk gedekt, ook de kinderen zijn bijzonder uitgedost. Oranje kleding, sieraden, kroontjes en gekleurde haren. Ook de juffen hebben aan alles gedacht, er zijn zelfs oranje eieren.

De bovenbouw is ondertussen naar de sportvelden van Breskens vertrokken. Hier kunnen de grotere kinderen zich helemaal volgens het thema van dit jaar 'fit en fitter worden' uitleven. ,Je zet ze aan gang en ze gaan ervoor", aldus één van de begeleiders. "Ze zijn allemaal fanatiek en willen, behalve pret maken, vooral winnen."

Ga er maar aanstaan: met 150 kinderen, waarvan vele onbekenden zijn voor elkaar, hetzelfde dansje laten doen. Het lukt vrijdagmorgen op het sportveld van Oosterland, op enkele jongens na. De koningsdans, waarmee de Koningsspelen gezamenlijk worden geopend, is echt niet stoer, vinden ze.

Die jongens uit voornamelijk groep 8 kunnen gelukkig laten zien waar ze zich wel goed bij voelen. Zoals met een step van de skateramp afrollen die Rico de Jonge van de stichting Wat te doen?! mee heeft genomen. Het is één van de onderdelen die de jeugdsportcoaches van het jongerenwerk van de Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO) hebben opgezet voor de Koningsdagspelen. Voor het eerst worden die met drie scholen uit drie dorpen tegelijk gehouden op het veld van SV Duiveland in Oosterland. De bovenbouw van de basisscholen Op Dreef uit Bruinisse, Duiveland uit Nieuwerkerk en De Oosterburcht uit Oosterland doen mee.

Marinda Stouten, juf van groep 5/6 van Op Dreef uit Bruinisse, is enthousiast over het nieuwe concept. "Normaal deden we de koningsspelen gewoon op het schoolplein. Dit is veel leuker, zo zie je ook nog eens andere scholen en andere collega's. En alles werd voor ons georganiseerd." De juf en haar klas sprongen 's ochtends om kwart voor negen op de fiets voor een ritje naar Oosterland. "Het is ongeveer een kwartiertje fietsen. Dat was al een beleving op zich voor de kinderen."