Bij een controle op kamerverhuur aan arbeidsmigranten in Sluiskil hebben toezichthouders van de gemeente Terneuzen en Veiligheidsregio Zeeland woensdag meerdere overtredingen geconstateerd.

De toezichthouders meldden zich bij negentien woningen. Elf adressen bleken niet over de vereiste vergunning voor verhuur aan arbeidsmigranten te beschikken. Zes woningen voldeden niet aan de brandveiligheidsvoorschriften. In drie woningen zijn bouwkundige overtredingen vastgesteld, zoals onveilige trappen, het ontbreken van een vloerafscheiding en een dakraam, lekkages en schimmel op de muren.

Daarnaast bleken 39 arbeidsmigranten niet aangemeld in de basisregistratie van de gemeente. Voor de veiligheid van de controleurs was de politie stand-by, maar dat bleek eigenlijk niet nodig. De controles verliepen zonder problemen; alle aangetroffen bewoners werkten begripvol mee. De eigenaren van de woningen zijn dringend gesommeerd een einde te maken aan de overtredingen. Later dit jaar worden nog drie controles gehouden op andere locaties.

De dorpsraad van Sluiskil maakt zich al lang zorgen over de leefbaarheid in het dorp. Steeds meer goedkope woningen worden opgekocht door investeerders die ze verhuren aan buitenlandse werknemers. Die nemen doorgaans maar heel beperkt deel aan het sociale leven in het dorp.

Met de controles willen de gemeente en Veiligheidsregio niet alleen onveilige en onrechtmatige situaties voorkomen, maar ook een signaal afgeven aan bedrijven en inwoners om zich aan de regels te houden. Voor bedrijven en inwoners die dat netjes doen zijn de controles een teken dat ze dit niet voor niets doen.