De actievoerende chauffeurs in het Walcherse Wmo-vervoer rijden vanmiddag weer na een gesprek met hun werkgevers De Vlieger en Munckhof.

Voor een deel van hun klanten op Walcheren kwam vanochtend het busje dat hen naar de dagbesteding of familie zou brengen niet. Dat was het gevolg van het arbeidsconflict tussen chauffeurs en hun werkgevers.

Volgens de woordvoerder van de Walcherse chauffeurs, Peter van den Berg, heeft Taxi De Vlieger toegezegd dat een hogere inhouding van 12,5 procent op het salaris door een nieuwe pauzeregeling wordt uitgesteld. Die hogere inhouding is het gevolg van een nieuwe cao. Munckhof heeft dit nog in beraad en geeft volgende week uitsluitsel, aldus Van den Berg. Mocht het antwoord van Munckhof onbevredigend zijn, dan zullen de chauffeurs van De Vlieger één front blijven vormen met hun naaste collega's met wie ze al jaren samenwerken.

Verrassing

Voor Taxi De Vlieger kwam de actie als een complete verrassing, zegt operational manager Stephan Lammerts. "Wij zijn vanaf het aankondigen van de nieuwe cao continu in gesprek geweest met onze chauffeurs over de uitvoering die wij hieraan wilden gaan geven. Tot op heden is bij nog geen van onze collega's 12,5 procent ingehouden, dit is uitgesteld tot na een overleg met onze chauffeurs." Van een nieuwe toezegging is dus eigenlijk geen sprake want in de praktijk was al sprake van uitstel, aldus Lammerts. Het overleg is gepland in mei.

Een aantal chauffeurs bij twee taxibedrijven van het Wmo-vervoer op Walcheren voerde sinds donderdagochtend onderling werkoverleg vanwege een arbeidsconflict met hun werkgevers rond de uitvoering van de nieuwe cao. Het was officieel geen staking.

De chauffeurs waren samengekomen op het terrein van de taxionderneming op bedrijventerrein Arnestein in Middelburg. Volgens de vakbond FNV waren zo'n dertig chauffeurs in Middelburg in werkoverleg en stonden hun busjes stil. Daardoor bleven donderdagochtend veel mensen op Walcheren verstoken van vervoer.

Met het Wmo-vervoer worden mensen naar bijvoorbeeld de dagbesteding of de dokter gebracht, maar het kan ook zijn dat iemand een ritje krijgt om familie te bezoeken. Voor deze mensen werd zoveel mogelijk vervangend vervoer gezocht. Om hoeveel mensen het precies ging was donderdagochtend niet duidelijk. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de contracten in het Wmo-vervoer.

Het leerlingenvervoer op Walcheren werd niet getroffen door de actie omdat dat wordt uitgevoerd door een ander bedrijf.