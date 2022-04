De politie heeft woensdagavond een Fransman betrapt op meerdere strafbare feiten; hij reed met valse kentekenplaten, had geen geldig rijbewijs op zak had en was onder invloed van drugs.

Dat melden de agenten van basisteam Oosterscheldebekken op Instagram. In eerste instantie werd de man aan de kant gezet omdat hij met valse kentekenplaten reed. Bij de controle constateerde de politie dat er meer mis was. Zeeland Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zeeland