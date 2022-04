Een meisje van ongeveer zestien jaar oud en twee jongens van rond de zeven jaar hebben op Eerste Paasdag ingebroken bij een basisschool in Goes. Ze hebben daar een iPad en een pinpas buitgemaakt. Vervolgens kocht het drietal een ijsje bij de Vierlinden in Goes met de gestolen pinpas.

Op camerabeelden van de school is te zien dat ze zondagmiddag rond 16.50 uur de basisschool aan de Merellaan in Goes zijn ingebroken. Daar werd en pinpas met pincode ontvreemd. De iPad is uit de naastgelegen kinderopvang gestolen.

De politie is nog op zoek naar het drietal. Daarom is een signalement van de minderjarige verdachten gegeven. Het meisje wordt geschat rond de zestien jaar en droeg een donkerkleurige korte jurk en had lang zwart haar en heeft een witte huidskleur. De jongens zijn vermoedelijk een jaar of 7 oud. Ze droegen een rode trui met capuchon en met witte strepen. De politie vermoedt dat het mogelijk gaat om een tweeling met hun zus of met hun oppas.

Tips kunnen doorgegeven worden aan de politie met vermelding van het dossiernummer 2022098109.