Ernstig gehandicapte kinderen die dag en nacht zorg nodig hebben, kunnen tegenwoordig ook in Zeeland wonen. Bij Tragel in Clinge.

De Zeeuws-Vlaamse instelling voor gehandicaptenzorg heeft de eerste aparte kindergroep met 24-uurszorg opgezet. Tot voor kort woonden ernstig gehandicapte kinderen uit Zeeland in Zuid-Holland, Noord-Holland of Gelderland. Tragel heeft het initiatief genomen voor een voorziening dichter bij huis. Daar kunnen kinderen terecht met een hoog complexe zorgvraag. Voor hen is een aparte woongroep gecreëerd.

Opleiding van personeel

De kosten voor de woning komen voor rekening van Tragel, maar er moet ook worden geïnvesteerd in de opleiding van personeel. "Er is kennis nodig om die doelgroep dicht bij huis op te kunnen vangen", verklaart gedeputeerde Harry van der Maas (SGP, zorg). De opleidingskosten bedragen 171.000 euro. CZ Zorgkantoor legt 120.000 euro op tafel. De provincie draagt 25.000 euro bij. De rest wordt door Tragel bijgepast.

Voor de aanschaf van spelmateriaal wordt een beroep gedaan op de Stichting Vrienden van Tragelzorg. Van der Maas: "Wij zijn hier heel positief over."