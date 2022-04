In de Zeeuwse ziekenhuizen lagen dinsdagochtend 22 mensen met corona. Dat zijn 2 patiënten minder dan vorige week maandag.

Het gaat om zowel om mensen die worden behandeld voor COVID-19 als om positief geteste patiënten die om een andere reden in het ziekenhuis zijn opgenomen.

Ziekenhuis Adrz in Goes nam de afgelopen week 17 mensen op met corona, 1 meer dan de voorgaande week. Dinsdag lagen 17 mensen met corona in het Goese ziekenhuis; 15 mensen worden behandeld op de verpleegafdeling (voorgaande week ook 15). Op de intensive care van Adrz lagen 2 patiënten (was 1). Er zijn 4 mensen met corona overleden, 2 minder dan in de voorgaande week.

ZorgSaam in Terneuzen telde 4 patiënten met corona op de verpleegafdeling (waren er een week eerder nog 8). Voor het eerst in weken lag er ook weer een patiënt met corona op de intensive care.

Onder gemiddelde

Sinds de uitbraak van de corona in Nederland zijn volgens het RIVM 2160 inwoners van Zeeland wegens of met een coronabesmetting in het ziekenhuis opgenomen. Met 56 opnames per 10.000 inwoners zit Zeeland onder het landelijk gemiddelde.

Met 86 opnames per 10.000 inwoners sinds maart 2020 kende de gemeente Tholen naar verhouding de meeste opnames, na Terneuzen (65) en Goes (64). Kapelle (32) en Veere (37) telden de minste opnames.

Verschillen kleiner

De verschillen tussen de gemeenten zijn dit jaar minder groot. Liepen de aantallen vorig jaar nog uiteen van 15 (Kapelle) tot 48 (Tholen), dit jaar vormen, gemeten tot half april, de gemeenten Veere (8) en Noord-Beveland (20) de uitersten. Acht van de dertien gemeenten tellen van 1 januari tot half april 12 tot 14 ziekenhuispatiënten per 10.000 inwoners.